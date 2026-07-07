Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen kruvaziyer gemisi 'Ilma' toplam 409 yolcu getirdi.

The Ritz Carlton firmasına ait yolcu gemisi Ilma, bu sezon ikinci kez ilçeye geldi. Malta bayraklı 242 metre boyunda, 30 metre genişliğindeki gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 409 yolcu ile 372 personel bulunuyor. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelen gemi, gece saatlerinde Patmos Limanı'na hareket edecek. Misafirlerine en yüksek kalite standartlarını ve konfor sağlayan yat, kişi başına düşen alan miktarıyla öne çıkıyor. Tamamı özel teraslı, ferah ve bol ışık alan 228 süiti bulunan lüks kruvaziyerde 5 restoran bulunuyor. Kruvaziyerin arka kısmında misafirlerin deniz manzarasının keyfini çıkararak açık havada yemek yiyebilecekleri ve su sporları yapabilecekleri geniş alanlar bulunuyor.