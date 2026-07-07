Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ilçe genelinde yürütülen belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek saha değerlendirmelerinde bulundu.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde denetledi. Çalışmaların son durumu hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Yıldırımkaya, hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. Saha incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırımkaya, ilçenin her noktasına hizmet ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, 'Vatandaşlarımızın talep ve önerileri doğrultusunda, ilçemiz genelinde yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceleyerek sahada değerlendirmelerde bulunduk. İlçemiz ve tüm mahallelerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

Belediye ekiplerinin ilçe merkezi ve mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını planlı şekilde sürdürdüğü belirtilirken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hizmetlerin devam edeceği ifade edildi.