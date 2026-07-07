Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen beslenme danışmanlığı ve uzman diyetisyenlik hizmeti, Germencik merkez ile Ortaklar Mahallesi'nde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Germencik Belediyesi, daha sağlıklı bir toplum oluşturulması hedefiyle yürüttüğü beslenme danışmanlığı ve uzman diyetisyenlik hizmetini sürdürüyor. Germencik merkez ve Ortaklar Mahallesi'nde bulunan hizmet noktalarında vatandaşlar, sağlıklı beslenme konusunda uzman desteği alabiliyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, belediye olarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Belediye yetkilileri, beslenme danışmanlığı ve uzman diyetisyenlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Germencik merkez ve Ortaklar Mahallesi'ndeki hizmet noktalarına başvurabileceklerini belirtti.