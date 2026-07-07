Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada beton mikserinin altında kalan 60 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Aydın Şehir Hastanesi yolu üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Feriştah Kaya'ya (60), B.Y. idaresindeki 09 AOS 509 plakalı beton mikseri çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ise olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Savcılık incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kaza anına ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Olay anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen kadının, yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçen beton mikserinin altında kalması yer aldı.