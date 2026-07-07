Şırnak Belediyesi, kent genelindeki yol ve altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere araç filosuna 12,6 tonluk toprak silindiri kazandırdı. Belediye binası önünde düzenlenen törenle tanıtılan yeni iş makinesi, dualar eşliğinde hizmete alındı.

Şırnak Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye araç filosuna dahil edilen 12,6 tonluk toprak silindiri için belediye binası önünde tören düzenlendi. Kurban kesilip duaların edildiği programın ardından yeni iş makinesi hizmete başladı.

Törende konuşan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, belediyenin sahadaki hizmet gücünü her geçen gün artırdığını belirterek, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Yarka, 'Belediyemiz hizmet kapasitesini artırmak ve sahadaki çalışmaların daha etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 1 adet 12,6 tonluk toprak silindirini araç filomuza dahil ettik. Yeni aracımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyor, hemşehrilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.

Yeni iş makinesinin özellikle yol yapım, asfalt sıkıştırma, bakım ve altyapı çalışmalarında aktif olarak kullanılacağı öğrenildi. Belediye yetkilileri, son dönemde araç filosuna kazandırılan yeni iş makineleriyle birlikte kent genelindeki hizmetlerin daha hızlı, verimli ve etkin şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.