Aydın'ın Söke ilçesindeki Argavlı Sulak Alanı'nda kaçak hafriyat ve moloz dökümlerinin önlenmesine yönelik Mahalli Sulak Alan Komisyonu tarafından alınan kararlar kapsamında hafriyat döküm sahasının taşınması, denetimlerin artırılması ve kamera ile fotokapan sistemlerinin kurulması kararlaştırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Argavlı Sulak Alanı'nın korunmasına yönelik önemli kararlar alındı. Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplantısında, bölgede uzun süredir çevre kirliliğine neden olan kaçak hafriyat ve moloz dökümlerinin önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler hayata geçirilecek. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü tarafından yapılan açıklamaya göre, 04.04.2014 tarihli Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplantısı, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce başkanlığında Aydın Valiliği toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya ilgili kurumların yanı sıra EKODOSD da katıldı. Toplantıda, Argavlı Mahallesi'nde 'Diğer Sulak Alanlar' kapsamında bulunan bölgede çöp, hafriyat, moloz ve çeşitli atıkların dökülmesinin önüne geçilmesine yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Bu kapsamda mevcut hafriyat döküm sahasının sulak alan dışındaki uygun bir noktaya ve Söke ilçe merkezine daha yakın bir alana taşınması için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Alınan kararlar doğrultusunda bölgeye kamera sistemi kurulması, alanın düzenli olarak denetlenmesi ve hafriyat ile moloz atıklarının lisanslı geri dönüşüm tesislerine yönlendirilmesi de kararlaştırıldı. Ayrıca ilgili kurumların denetimlerini artırması, kaçak döküm yapanlar hakkında idari ve cezai işlemlerin uygulanabilmesi amacıyla Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirim yapılması kararı alındı.

Komisyon toplantısında, alanın daha etkin korunabilmesi amacıyla ek fotokapan sistemlerinin kurulması ve kaçak dökümlerin önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermesi için Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nın sürece dahil edilmesi de uygun bulundu. Jandarma Komutanlığı'nın bir sonraki Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplantısına katılım sağlamasına oy birliğiyle karar verildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Argavlı Sulak Alanı'nın çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan ve ekolojik denge açısından büyük önem taşıyan hassas bir bölge olduğunu belirterek, uzun yıllardır devam eden kaçak hafriyat ve moloz dökümlerinin doğal yaşam üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti. Sürücü, alınan kararların kısa sürede uygulanmasını temenni ettiklerini belirterek, EKODOSD olarak sürecin takipçisi olmaya ve doğanın korunması için ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.