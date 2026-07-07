Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan arazi yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, Didim Belediyesi de ekiplere su tankeri desteği verdi.

Yangın, Didim ilçesi Yalıköy ve Yeşiltepe mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle arazi yangınları meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü. Yangın bölgesine sevk edilen Didim Belediyesi ekipleri de su tankerleri ile çalışmalara destek verdi. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler normale dönerken, Didim Belediyesi yaptığı açıklama ile dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'Yalıköy ve Yeşiltepe Mahalleleri'nde meydana gelen arazi yangınlarına müdahale çalışmalarına, ekiplerimiz ve araçlarımızla destek verdik. İlgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen söndürme çalışmalarında görev alan tüm ekiplere kolaylık diliyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Küçük bir ihmal, büyük kayıplara neden olabilir. Doğamızı birlikte koruyalım' ifadeleri yer aldı.