Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, (OEDAŞ) Bilecik İl Müdürü Mesut Şen, il genelinde 323 milyon 900 bin TL'lik yatırım yapacaklarını söyleyerek, 'Bilecik'te 100 kişiye dolaylı istihdam sağlayacak' dedi.

OEDAŞ Bilecik İl Müdürü Mesut Şen, OEDAŞ Kurumsal İletişim Uzmanı Şeyma Balkar, OEDAŞ Kurumsal İletişim Kıdemli Uzmanı Gamze Çelik ve HUB İletişim Marka Yönetmeni Lena Kuruç, İHA Bilecik ofisine ziyarette bulundular. Müdürü Mesut Şen, ziyarette il genelinde yapılacak olan yartırımlar hakkında bilgi vererek, 'OEDAŞ, Bilecik'teki 2026 yılı yatırımlarına başladı. Şirket, kent genelinde 323 milyon 900 bin TL tutarında yatırım gerçekleştirecek. Yıl boyunca 26 yeni trafo kurulacak, 22 km enerji nakil hattı ve 94 km yer altı kablolu şebeke tesis edilecek. Aydınlatma Modernizasyon Projesi kapsamında da 6 bin 848 adet LED armatür dönüşümü yapılacak. OEDAŞ yatırım sürecinde Bilecik'te 100 kişiye dolaylı istihdam sağlayacak. Bilecik'in enerji altyapısını güçlendirmek ve şebeke verimliliğini artırmak amacıyla 2017-2025 yılları arasında 3,7 milyar TL'lik yatırım gerçekleştiren OEDAŞ, 2026 yılı çalışmalarına başladı. Şehir merkezinden köylere kadar kent genelinde 323 milyon 948 bin TL tutarında yatırım yapılacak. Yatırım planı; nüfus hareketleri, yeni yerleşim alanları, sanayi ve tarımsal üretim yoğunluğu ile mevsimsel tüketim değişimleri dikkate alınarak hazırlandı. Program doğrultusunda Bilecik'te yıl boyunca 26 yeni trafo kurulacak. Şebekenin kapasitesini ve işletme esnekliğini artırmak için 22 kilometre enerji nakil hattı, 94 kilometre yer altı kablolu şebeke tesis edilecek. Çalışmalar süresince kentte 100 kişiye dolaylı istihdam sağlanacak' dedi.

'6 bin 848 adet LED armatür dönüşümü'

OEDAŞ Bilecik İl Müdürü Mesut Şen, açıklamasının devamında, 'OEDAŞ'ın geçtiğimiz yıl başlattığı 'Aydınlatma Modernizasyon Projesi' de devam ediyor. Proje kapsamında yılsonuna kadar 6 bin 848 adet LED armatür dönüşümü gerçekleştirilecek. Bu yatırımla aydınlatma altyapısında enerji verimliliğinin artırılması, bakım süreçlerinin daha etkin yönetilmesi ve modern aydınlatma sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor' dedi.

'Yatırım çalışmaları beş gün önceden duyuruluyor'

İl Müdürü Şen, son olarak, 'OEDAŞ, yatırım çalışmaları boyunca Bilecik'teki tüketicilerini farklı iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirmeye devam edecek. Bu çalışmalar esnasında can ve mal güvenliğini sağlamak için yapılan ve yasal olarak da zorunlu olan planlı kesintiler, beş gün önceden şirketin internet sitesinden duyuruluyor' dedi.