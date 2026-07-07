Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yükleme, boşaltma ve taşıma işlemlerinin daha güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla forklift ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, 'Teknik şartlara uygun olmak kaydıyla sıfır veya ikinci el bir adet forklift satın alacağız' dedi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Temmuz ayı meclis gündeminde ele alınan konulara ilişkin meclis üyelerine bilgiler verdi. Gündem maddeleri içinde yer alan ve yeni araç alımlarıyla nakdi desteğin ele alındığı toplantıda Başkan Subaşı, ''Belediyemiz bünyesine yeni araçlar yanı sıra nakdi destekler sağladık. Bilecik Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere malzemelerin yükleme, boşaltma ve taşıma işlemlerinin daha güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla forklift ihtiyacımız var. Teknik şartlara uygun olmak kaydıyla sıfır veya ikinci el bir adet forklift satın alacağız' dedi.

Türkiye Belediyeler Birliğinden bir milyon nakdi destek

Başkan Subaşı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına muhtemel afet durumları ile kaza ve acil durum olaylarında kullanılmak üzere araç taleplerini ilettiklerini belirterek, yapılan incelemeler sonrasında Bilecik Belediyesi tarafından kullanılmak üzere bir milyon nakdi destek aldıklarını belirtti.

Mecliste görüşülen gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilirken, Başkan Subaşı yapılan destek dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirtti.