Bilecik'in Söğüt ilçesinde ulaşım yatırımları masaya yatırıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan ulaşım yatırımları, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Karayolları 14. Bölge Müdürü Yusuf Güneş'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, ihale süreci tamamlanan ve yapımına kısa süre içerisinde başlanması planlanan Söğüt-Bozüyük Karayolu Projesi'ndeki son durum ele alındı. İlçenin ulaşımı açısından önem taşıyan projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi adına karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Toplantıda ayrıca çevre yolu üzerindeki Bozüyük Yolu Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazalarının önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı. Kavşakta güvenliğin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, 'Söğüt'ümüzün ulaşım altyapısını daha güvenli, daha konforlu ve daha modern hale getirecek çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. İlçemizin ihtiyaç duyduğu ulaşım yatırımlarının en kısa sürede hayata geçirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.