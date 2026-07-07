Bilecik İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Bilecik Turopya Travel iş birliğinde 'Destinasyon Tanıtım ve Acenta Bilgilendirme Gezisi' düzenlendi.

Eskişehir'de yoğun şekilde kültür turu yapan 15 acente sahibi, Bilecik'in sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla kente geldi. Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özlem Karaer, Bilecik Turopya Travel sahipleri Alper Aydoğdu ve Turgay Öksüz ile Eskişehir'de faaliyet gösteren acente sahipleri katıldı.

'Yerel lezzetlerin sunulduğu kahvaltı ve yemek organizasyonları gerçekleştirilecek'

Proje hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, 'Bu projenin amacı Bilecik ilinin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal turizm değerlerinin çevre illerde faaliyet gösteren seyahat acentesi yetkililerine yerinde tanıtılması, destinasyon bilinirliğinin artırılması ve Bilecik'e yönelik yeni tur programlarının oluşturulmasını teşvik etmektir. Proje kapsamında ilin öne çıkan turistik noktaları rehber eşliğinde gezdirilecek, yerel lezzetlerin sunulduğu kahvaltı ve yemek organizasyonları gerçekleştirilecektir. Program süresince katılımcılara Bilecik'in turizm altyapısı, alternatif turizm imkanları ve mevcut tur güzergahları hakkında bilgilendirme yapılacaktır' dedi.

'Bilecik'in tanıtımı açısından önemli olan projeye'

Eskişehir'de yoğun şekilde kültür turu yapan 15 acente sahibinin gün içindeki gezi programı hakkında bilgi veren Bilecik Turopya Travel sahibi Alper Aydoğdu, 'Bilecik'in tanıtımı açısından önemli olan projeye bizlerinde de destek vermesi çok mutlu etti. Sabah kahvaltı ve toplantı sonrası heyet ilk olarak Osmaneli'nde tarihi Hagios Georgios (Aya Yorgi) Rum Kilisesi ve tarihi yerleri gezecek. Ardından Söğüt ilçemizde Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Boyu lideri Ertuğrul Gazi Türbesi, Kuyulu Mescit ve Dursun Fakıh Türbesiyle bu ilçede ziyaretler sona erecek. Pazaryeri ilçemizde Kınık Köyü Seramik Atölyesi ve Küçük Elmalı Tabiat Parkı gezisi olacak. Ardında Bilecik Şeyh Edebali Türbesi, Tarihi Saat Kulesi ve Yaşayan Kent Müzesi ziyareti ile son bulacak' dedi.