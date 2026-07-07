Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde Karakeçi Devlet Yolu ayrımından Batı Saraçlar ve Çatak mahallelerine uzanan 13 kilometrelik güzergahta sathi asfalt kaplama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalarla, bölge halkının daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşması hedefleniyor. Planlanan program doğrultusunda devam eden asfaltlama çalışmaları sayesinde kırsal mahallelerin ulaşım standardı yükselirken, vatandaşların günlük yaşamı da önemli ölçüde kolaylaşıyor.

Daha önce bozuk yollar nedeniyle ulaşımda güçlük yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, yapılan asfalt hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolların modern ve güvenli hale getirilmesinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarını program dahilinde sürdürerek, vatandaşların ulaşım konforunu artırmaya ve daha güvenli yollar oluşturmaya devam ediyor.