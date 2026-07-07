Haliliye Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan gençler için düzenlediği ücretsiz Yaz Kursu ile öğrencileri hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kurs, yoğun katılımla başladı. Kayıtların devam ettiği eğitim programı, 28 Ağustos'a kadar sürecek. Haliliye Belediyesi ile Haliliye Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen kurs kapsamında öğrencilere alanında uzman öğretmenler tarafından ders anlatımları, soru çözüm etkinlikleri ve deneme sınavlarıyla kapsamlı eğitim veriliyor. Kurs sayesinde öğrenciler hem eksik oldukları konuları tamamlama hem de sınavlara daha bilinçli hazırlanma imkanı buluyor. Program boyunca düzenli olarak uygulanan deneme sınavlarıyla öğrenciler, sınav stresini yönetme konusunda deneyim kazanırken akademik seviyelerini de yakından takip edebiliyor. Eğitim desteğini yalnızca yaz kurslarıyla sınırlı tutmayan Haliliye Belediyesi, kütüphaneler, etüt merkezleri ve okuma salonlarıyla da gençlerin eğitim hayatına katkı sunmayı sürdürüyor. Yaz kursuna katılan öğrenciler, ücretsiz sunulan eğitim hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine sağlanan imkanlar dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yaz kursu kayıtlarının devam ettiği belirtilerek, üniversite sınavına hazırlanan tüm öğrencilerin programa katılabileceği ve kursların 28 Ağustos tarihine kadar devam edeceği bildirildi.