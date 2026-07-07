Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 Yaz Kursları kapsamında düzenlediği futbol eğitimleri başladı. Kent genelindeki 4 futbol sahası ve 4 semt sahasında gerçekleştirilen kurslarda binlerce çocuk, alanında uzman antrenörler eşliğinde temel futbol eğitimi alıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın öncülüğünde yürütülen kurslarda teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra kaleci antrenmanları da veriliyor. Çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi ve altyapıya kazandırılması hedeflenirken, kursiyerlere spor malzemesi desteği de sağlanıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen eğitimler, haftada üç gün olmak üzere 45 gün sürecek. Kurs sonunda yetenekli sporcular, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor altyapısına yönlendirilecek. Antrenör Kemal Tosun, yaz kurslarının temel amacının çocukları spora yönlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve yetenekli futbolcuları Şanlıurfa futboluna kazandırmak olduğunu belirtti. Futbol kurslarına yoğun ilgi gösteren çocuklar ise kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.