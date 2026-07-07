Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Selçuklu Mahallesi'nde doğalgaz çalışmaları başladı. Çalışmalar mahalle sakinlerince sevinçle karşılanırken Başkan Kuş, vatandaşların doğalgaz abonelik işlemlerini hızlıca yapması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Mehmet Kuş'un Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde doğalgaz tesis çalışmalarının başlayacağını açıklaması üzerine Selçuklu Mahallesi'nde kazı çalışmaları başlarken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri daha önce doğalgaz ulaştırılan 12 mahallede yol yenileme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Eyyübiye genelinde tarihi sit alanı dışında kalan tüm mahallelere doğalgaz ulaştırmak için AKSA Doğalgaz ile işbirliği yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kuş, bir yandan daha önce doğalgaz ve diğer altyapı hizmetleri ulaştırılan mahallelerde yol yenileme ve onarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerine de gaz ulaştırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Yılsonuna kadar her iki mahallenin en az yarısına doğalgaz ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Kuş, 2027 yılı sonuna kadar her iki mahallenin tamamına doğalgazın ulaşacağını dile getirdi.

Doğalgaz çalışmaları ve yolların yenilenme çalışmalarının hızla tamamlanabilmesi için vatandaşların doğalgaz abonelik işlemlerini hızlıca yapması gerektiğine dikkat çeken Başkan Kuş, 'Bir sokağa doğalgaz hattının gelmesi, yol onarma çalışmalarının tamamlanması anlamına gelmiyor. Yeni döşenen gaz tesisatlarının test aşaması var. Yolları düzeltmek için önce test aşamasının tamamlanmasını bekliyoruz. Ardından vatandaşların evlerine doğalgaz hattı çekilmesi için de kazılar yapılıyor. Bu nedenle yol yenileme için bazı sokaklara defalarca girilmek zorunda kalınıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, doğalgaz gelen mahallelerde abonelik başvurularını bir an önce yapmalarıdır' dedi.

Önümüzdeki günlerde Osmanlı Mahallesi'nde de doğalgaz için ilk kazıların yapılmaya başlayacağı belirtilirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin daha önce kazılan sokaklarda kilitli parke yenileme ve yeni yol düzenleme çalışmaları da aralıksız devam ediyor.