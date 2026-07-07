Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Yangın, Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler alevlere müdahale ederken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Söndürme çalışmalarına karadan 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer, havadan ise 4 helikopter ile 3 yangın söndürme uçağı katılıyor.

Yangın bölgesine gelen Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alarak süreci yerinde takip etti. Başkan Özel'in koordinasyonunda belediye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verirken, Yazıkent Mahallesi Muhtarı ve vatandaşlar da yangınla mücadelede ekiplere yardımcı oluyor.

Öte yandan, yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla çevre mahallelerden de su tankeri desteği talep edilirken, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale aralıksız devam ediyor.