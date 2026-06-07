Beypazarı Akşemseddin Ortaokulu Çim Hokeyi Takımı, Türkiye Finalleri'nde elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Almanya'da milli taekwondocular zirvede
Almanya'da milli taekwondocular zirvede
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Türkiye Finalleri'nde mücadele eden Akşemseddin Ortaokulu Çim Hokeyi Takımı, gösterdiği başarılı performansla yarı finale yükseldi. Zorlu rakipleri karşısında mücadele eden öğrenciler, erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü, kızlar kategorisinde ise Türkiye dördüncüsü oldu. Akşemseddin Ortaokulu öğrencileri, finaller boyunca sergiledikleri performansla Türkiye'nin başarılı çim hokeyi takımları arasında yer almayı başardı.

Kaynak: İHA