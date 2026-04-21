Ağrı'nın Patnos ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarıyla birlikte ilçede kapsamlı bir değişim süreci yaşanıyor. Hayata geçirilen projelerle Patnos'un çehresi hızla yenileniyor.

Devam eden çalışmalar kapsamında yeni yol ağları, modern konut alanları, parklar ve sosyal yaşam alanları ilçeye kazandırılıyor. İlçe merkezinde özellikle ulaşım ve şehir planlaması alanında dikkat çeken bir hareketlilik göze çarpıyor.

Dönüşümün en dikkat çeken noktalarından biri ise geçmişte çöp döküm sahası olarak kullanılan alan oldu. Uzun yıllar çevre kirliliği ve kötü kokuya neden olan bölge, yaklaşık iki yıldır sürdürülen çalışmalarla ıslah edilerek yeniden düzenleniyor.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, ilçede yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirterek, kentsel dönüşüm ve çevre düzenleme projeleriyle Patnos'u daha modern, temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.