Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Posof kara yolu ve Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor.

Yoğun kar ve tipi özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Ardahan-Posof kara yolundaki 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi, görüş mesafesinin düşmesi ve yolun karla kaplanması ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun kar yağışıyla birlikte oluşan buzlanma da sürüş güvenliğini olumsuz etkiliyor. Sürücüler, kaygan zemin ve düşük görüş mesafesi nedeniyle yolda kontrollü ilerlemek zorunda kalırken, Ilgar Geçidi'nde çok sayıda tır mahsur kaldı.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ancak tipinin etkili olması zaman zaman çalışmaları zorlaştırıyor.

Öte yandan yetkililer, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları, hızlarını düşürmeleri ve zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Bölgede kar yağışı ve tipinin önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.