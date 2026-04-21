Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen satranç turnuvası tamamlandı.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva, farklı yaş gruplarından sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Organizasyona katılan sporcular ve aileleri yoğun ilgi gösterirken, etkinlikte çocukların hem sportif hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, hakemlerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.