Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı 'Çay Saati' konseptiyle öğrencilere ev ziyareti gerçekleştirerek, aileler sohbet etti.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, ilçemizde toplumsal dayanışmayı artırmak ve sosyal destek sağlamak amacıyla ilk defa 'Çay Saati' konseptiyle anlamlı etkinlik gerçekleştirdi. İlçe genelinde hayata geçirilen proje kapsamında, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, ilgili kurum amirleri katılımıyla bir öğrencinin evine misafir oldu. Kaymakam Odabaşı, 'Çay Saati' konseptiyle düzenlediğimiz bu ilk buluşmada, öğrencinin eğitim hedeflerini dinleyerek kendisine desteklerini iletti. Odabaşı, 'İlçemizde her bir ferdimizin hayatına dokunmak adına sahada aktif bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sürece katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz' dedi.