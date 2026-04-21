Ağrı'nın Patnos ilçesinde yüksek kesimlerde eriyen karlar nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi.

Kar erimesinin etkisiyle dere yataklarında debi artarken, dağlık bölgelerden gelen suların birleşmesiyle akış hızında belirgin bir yükseliş gözlendi. Oluşan güçlü su akışı, bölgede doğal ve dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Melisa Yolcu, 'Kış bu yıl uzun sürdü. Şimdi karların erimesiyle dereler bir anda coştu. Bu durum hem güzel görüntüler oluşturuyor hem de dikkatli olmamızı gerektiriyor. Özellikle taşkın riski nedeniyle dere kenarına yakın yaşayan vatandaşların ve piknik yapanların tedbirli olması gerekiyor. Yetkililerden de dere ıslahı ve gerekli kontrol çalışmalarına daha fazla önem vermelerini rica ediyoruz' ifadelerini kullandı.