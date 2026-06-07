'Biz Bir Takımız' projesiyle Bilecikli gençler şehirlerarası kardeşlik köprüsü kurdu.

'Biz Bir Takımız' projesi kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Gençlik Merkezi'ne katılım sağlayan 18 ortaokul öğrencisi tarafından hazırlanan mektuplar, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde projeye katılan öğrencilere ulaştırılmak üzere gönderildi. Proje kapsamında gençler, farklı şehirlerdeki akranlarıyla iletişim kurarak duygu ve düşüncelerini paylaşma imkânı buldu. Kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularının güçlendirilmesini amaçlayan etkinlikte öğrenciler, yazdıkları mektuplarla gönül köprüleri kurdu.

Öte yandan, gençlik çalışmaları çerçevesinde yürütülen proje ile şehirlerarası etkileşimin artırılması hedefleniyor.