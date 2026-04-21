Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde bu yıl doğan sevimli kuzuların anneleriyle buluştu. Sevgi yumağının görüntüleri yürekleri ısıttı. Baharın habercisi kuzular ve anneleri yüzlercesinin arasında birbirlerini ses ile kokularının da yardımıyla tanıdıkları anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

Renkli anları öğrenciler de izledi

Ağıl kapılarının açılmasıyla birlikte annelerine koşan kuzular için günün en lezzetli saati başladı. Hepsi aynı gibi görünse de koku ve sesleriyle birbirlerini bulan kuzular ile annelerinin renkli anlarını öğrenciler de izledi.

Birbirlerini döne döne bulmaya çalıştılar

TİGEM bünyesinde çoklu doğum özelliğine sahip yerli ve milli Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği işletmedeki buluşma saatine katılan Amasya Valisi Önder Bakan, 'Koyunlarla yavrularının buluşmasını takip ettik. Çok güzel görüntüler oluştu. Birbirlerini görüp kokularında tanıyarak döne döne bulmaya çalıştılar' dedi.

Toplam 5 bin 200 kuzu doğdu

Bu yıl 3 bin 200 koyunun toplam 5 bin 200 kuzu yavruladığı işletmede sakız ırkı ile karayaka ırkının melezinden elde edilen çoklu doğum özelliğine sahip Bafra ırkı koyunların yetiştirildiğini belirten Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Özge Kürkoğlu da, bu yıl yüzde 74'lük ikizlik oranının kayıtlara geçtiğini söyledi.

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın küçükbaş hayvan varlığını artırmak, kırsal üretimi güçlendirmek ve hayvancılıkta sürdürülebilirliği desteklemek gibi amaçlarla hayata geçireceği Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'ne değinen Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ise başvuruları süren projede hak sahibi kişilere 95 baş dişi ile 5 baş erkek küçükbaş hayvanın TİGEM tarafından temin edileceğini açıkladı.