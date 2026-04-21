İzmir'in Aliağa ilçesinde, 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerince yakalandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık suçlarından toplam 11 ayrı dosyadan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli tespit edildi. Cezaevi firarisi olduğu ve yakalanmamak için başkasına ait kimliği kullandığı belirlenen S.K. (42), polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı

Gözaltına alınan S.K. (42), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.