Pursaklar Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bulunan bank ve çardakları kapsamlı bir bakım ve onarım sürecinden geçirerek, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve estetik ortamlarda vakit geçirmesini sağlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yıpranan, kırılan veya kullanılamaz hale gelen banklar yenilenirken, çardaklarda da boya, tamir ve güçlendirme işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

''Her bir bank ve her bir çardak, aslında hepimizin ortak değeridir''

Park ve bahçelerde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmalarında vatandaşların konforlu, güvenli ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ''Pursaklar'ımızı daha yaşanabilir, daha estetik ve daha huzurlu bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Parklarımız, ailelerimizin dinlendiği, çocuklarımızın oynadığı, komşuluk ilişkilerimizin güçlendiği önemli sosyal yaşam alanlardır. Bu anlayışla, park ve bahçelerimizde bulunan bank ve çardakların bakım ve onarımını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Yapılan çalışmaların kalıcı olabilmesi için hep birlikte bu alanlara sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Her bir bank ve her bir çardak, aslında hepimizin ortak değeridir. Bizlerde dün olduğu gibi bugünde ilçemiz için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz'' dedi.

Belediye yetkilileri, yapılan bakım ve onarım çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan kamu malına karşı daha duyarlı olunması konusunda hassasiyet beklediklerini ifade etti.