Samsun'un Canik Belediyesi, parklarda yıkama, çim biçme ve bakım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor, eklediği yeni oyun alanlarıyla parkları yaza hazırlıyor.

Canik Belediyesi, yaklaşan yaz ayları öncesi ilçedeki parklara yönelik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Parklarda yıkama, çim biçme, yabani ot temizle ve bakım çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Canik Belediyesi, ayrıca çocuklar için parklara yeni oyun alanları ekliyor. İlçedeki parklarda çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, ayrıca güvenli parklar projesiyle tüm parkları 7 gün 24 saat gözetim altında tuttuklarına değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni parkları ve mesire alanlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Canik'e fonksiyonel parklar kazandırmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, 'Canik'imizde park sayımızı yukarıya taşımaya devam ediyor, tüm parklarımızı yaza hazırlıyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerimizin durak noktası olan parklarımızda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Peyzaj ve aydınlatma çalışmalarıyla daha estetik bir görünüme kavuşturduğumuz parklarımıza, ayrıca çocuklarımız için yeni oyun alanları ekliyoruz. Güvenli parklar projemizle tüm parklarımızı gözetim altında tutuyor, düzenli olarak kontrollerini sağlıyoruz. Canik'te sosyal yaşam alanı seferberliğimizi sürdürüyor, yeni parkları ve mesire alanlarını ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz' dedi.