Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor-Fenerbahçe müsabakasının VAR'ı Erkan Engin oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e, AVAR olarak Hüseyin Aylak eşlik edecek.