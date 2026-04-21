Van ve çevresinde yaralanan ya da kaçak avcıların elinden kurtarılan yaban hayvanları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek yeniden doğaya bırakılıyor.

Van ve çevresinde yaralanan veya yuvasından düşen birçok kanatlı ve memeli yaban hayvanı, merkezin sunduğu ileri derece tedavi imkanlarıyla hayata tutunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, polis ve vatandaşların desteğiyle merkeze ulaştırılan hayvanlar, kapsamlı bir rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal habitatlarına kazandırılıyor.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki tüm yaban hayvanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti. Prof. Dr. Aslan, 'Merkezimizde; yaralı ve güçten düşmüş yaban hayvanlarını tedavi ederek yeniden doğaya kazandırmanın yanı sıra, sınır ticareti yoluyla ya da av sezonu dışında kanunsuz şekilde yakalanan ve ticareti yapılan hayvanları da misafir ederek rehabilitasyon süreçlerini yönetmekteyiz. Son yıllarda ticareti yapılan ve CITES belgesi bulunmayan hayvanları da merkezimizde ağırlayarak, bu hayvanların tekrar doğaya kazandırılması veya DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde uygun hayvanat bahçelerine nakledilmesi için gerekli süreçleri yürütmekteyiz. Bölgedeki tek merkez olma özelliği taşıyan kurumumuza, bu kapsamda yılda en az birkaç defa hayvan girişi olmaktadır' dedi.

'Tür ayırımı yapmaksızın doğaya kazandırıyoruz'

Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında el konulan kekliklerden, memeli ve yırtıcı türlere kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini dile getiren Aslan, 'Doğadan yasa dışı yollarla toplanan keklikler başta olmak üzere; memeli, kanatlı ve yırtıcı tüm türlerin rehabilitasyonunu merkezimizde tamamlayarak yeniden doğal yaşam alanlarına dönmelerini sağlamaktayız' diye konuştu.