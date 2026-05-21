Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Niğde İl Özel İdaresi arasında, 2026 Yılı Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) kapsamında uygulanacak projelere ilişkin protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile Niğde'de tarımsal üretimi destekleyecek modern sulama yatırımları için toplam 49 milyon 700 bin TL ödenek tahsis edildi.

Niğde Valiliği'nde gerçekleştirilen imza töreninde protokol, Niğde İl Özel İdaresi adına Niğde Valisi Nedim Akmeşe ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu tarafından imza altına alındı.

İmzalanan protokol ile Niğde'de tarımsal sulama altyapısının modernize edilmesi, su kaynaklarının daha etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılması, üretimde verimliliğin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla toplam 49 milyon 700 bin TL ödenek tahsis edildiği belirtilen açıklamada, KOP Bölgesi'nde uzun yıllardır sürdürülen KÖSİP uygulamalarının; suyun korunması, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve üretim altyapısının güçlendirilmesi açısından bölgesel kalkınmanın önemli araçlarından biri olduğuna dikkat çekildi.

Özellikle 'toprak zengini, su fakiri' olarak nitelendirilen Konya Kapalı Havzası'nda suyun verimli kullanımını esas alan projelerin; tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Niğde'de uygulanacak projeler kapsamında açık kanal ve salma sulama sistemlerinin yerine modern kapalı sistem sulama altyapılarının kurulacağı kaydedildi. Böylece su iletim kayıplarının azaltılarak tarım alanlarında daha verimli ve kontrollü sulama imkanı sağlanacağı ifade edildi.

Protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar doğrultusunda Ulukışla ilçesinde gerçekleştirilecek Horoz (Türbe) YÜS Sulama Tesisi Projesi ile 24,8 hektarlık tarım alanının modern sulama sistemine kavuşturulacağı belirtildi. Çamardı ilçesinde uygulanacak Merkez (Kehret) YÜS Sulama Tesisi Projesi kapsamında 142,3 hektarlık alanda modern sulama altyapısı oluşturulacak.

Çamardı ilçesinde hayata geçirilecek Kavlaktepe YÜS Sulama Tesisi Projesi ile 43,6 hektarlık tarım alanında ise su verimliliğinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi. Merkez ilçede uygulanacak Hasaköy YAS II. Kısım Sulama Tesisi Projesi ile de 294 hektarlık alanın modern sulama sistemine kavuşacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, KOP KÖSİP kapsamında Niğde'de bugüne kadar önemli yatırımların hayata geçirildiği belirtilerek, 2011-2025 yılları arasında Niğde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 172 proje ile toplam 17 bin 332 hektarlık alanın modern kapalı sulama sistemine kavuşturulduğu, projeler için toplam 363 milyon 547 bin 427 TL ödenek aktarıldığı kaydedildi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Niğde İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek projelerin tamamlanmasıyla birlikte; su kaynaklarının korunmasına, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına, enerji tasarrufuna ve kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.