Kocaeli'de olumsuz hava şartlarında deniz taşkınlarına sahne olan Gölcük Ulaşlı Sahili'nde, 460 metre uzunluğunda dalgakıran seti inşa ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartlarında deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte sık sık su altında kalan Ulaşlı sahil yolu ve çevredeki konutları korumak için harekete geçti. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda projelendirilen 'Gölcük Kıyı Şeridi Islah ve Sahil Düzenlemesi Yapılması İşi' kapsamında bölgeye 460 metre uzunluğunda dalgakıran seti inşa ediliyor.

Taşkın riskini tamamen ortadan kaldırması hedeflenen projenin zemin etütlerini tamamlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahilde 1320 'jet grout' kolon imalatı ile zemindeki granit taş döşeme uygulamalarını bitirdi.

Sahil yeni bir cazibe merkezine dönüşecek

Sadece bir altyapı çalışması olmanın ötesinde sosyal yaşamı da destekleyecek şekilde tasarlanan projenin, üstyapı düzenlemelerinin ardından kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.

Proje doğrultusunda dalgakıran setinin üstü yeniden düzenlenerek; oluşturulacak yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil alanlar sayesinde bölge önemli bir cazibe merkezine dönüştürülecek.

Sahil boyunca yapılacak düzenlemelerle görüntü kirliliğinin önüne geçilirken, vatandaşların denizle olan bağı da korunacak. Mevcut durumda olduğu gibi merdivenler aracılığıyla denize erişim kesintisiz olarak devam edecek.

Öte yandan, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sahil şeridinde bölge halkına kafe olarak hizmet verecek yeni bir binanın inşasının da tamamlandığı bildirildi.