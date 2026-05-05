Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin de yer aldığı heyet, Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov'u ziyaret ederek ülke arasında ticaret ağlarının geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Sungurlu Belediyesi ile Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş birliği alanlarından biri olan 'Ortak Bir Gelecek İçin Ticaret Ağları Geliştirme Projesi' kapsamındaBulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov'u ziyaret edildi. Ziyarete Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, Meclis Başkanı Osman Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile, Çorumlu Bürokratlar Derneği Başkanı Metin Karaman, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Yücel Uyanık ve Prof. Dr. Murat Atan, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Aksoy ve BİSAV Balkan Göçmenleri Vakfı Başkanı Dr. Yüksel Özkale katıldı.

Ziyarette, proje kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınırken, iki ülke arasında ticaret ağlarının geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret sonunda, nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Büyükelçi Anguel Tcholakov'a teşekkür edildi.