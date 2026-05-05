Tokat'ın Niksar ilçesinde yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların ırmak içinde vakit geçirdiği kamelyalar, artan su seviyesiyle sular altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı kapaklarının açılmasıyla birlikte Kelkit Çayı'nda su debisi yükseldi. Debideki artış, ilçeye bağlı Fatlı köyü mevkiinde çay üzerine kurulu kamelyaların büyük bölümünün su altında kalmasına neden oldu. Yaz aylarında vatandaşların serinlemek amacıyla tercih ettiği ve suyun içinde oturarak vakit geçirdiği kamelyalar, yükselen su seviyesiyle birlikte kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki bazı kamelyaların sadece çatı kısımlarının suyun üzerinde kaldığı, bazılarının ise tamamen suya gömüldüğü görüldü. Yetkililer, baraj kapaklarının açılması sonrası su seviyesinde ani yükseliş yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.