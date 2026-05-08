Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' projesi, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesinde tanıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerini ziyaret ederek, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmesi, üretim süreçlerine katılması ve sosyal sorumluluk çalışmalarında aktif rol almasının önemine dikkat çekildi.

Mayıs ayı boyunca sürdürülecek etkinliklerde ahilik kültürü, meslek ahlakı, dayanışma ve vatanseverlik gibi değerler öne çıkarılacak. Proje çerçevesinde sergiler, atölye çalışmaları ve sosyal sorumluluk faaliyetleri düzenlenecek.

Etkinliklerle öğrencilerin girişimcilik, problem çözme, iş birliği ve üretim becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.