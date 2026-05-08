Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda 2 yıllık akredite edildi.

Eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, sürekli gelişim anlayışının güçlendirilmesi ve öğrencilere nitelikli bir akademik ortam sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde elde edilen bu akreditasyon, Sağlık Yönetimi Bölümünün belirlenen ulusal kalite standartlarını karşıladığını gösteriyor.

Söz konusu akreditasyon, Sağlık Yönetimi Bölümünün akademik gelişim sürecine katkı sağlamasının yanı sıra öğrencilerin daha güçlü ve sürdürülebilir bir eğitim altyapısı içerisinde öğrenim görmesine de önemli katkılar sunacak