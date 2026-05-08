Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu 2026 yılı toplantısı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılırken, 01 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklanacağı duyuruldu.

Muğla Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya tüm kamu kurum amirleri ve özel kuruluş temsilcileri katıldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınları ve sonrasında yapılan çalışmalılarla birlikte sezon öncesi yapılan hazırlıkları içeren sunum yaptı.

Muğla İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon karlarında alınacak tedbirler ve yapılacak işler yangın öncesi, yangın durumunda ve yangın sonrası şeklinde olmak üzere 3 ana başlık altında toplandı. 34 maddeden oluşan yangın öncesi alınacak tedbirlerin bazıları ise şu şekilde oluştu:

'Köylerde ve okullarda yangınlarla ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması, Orman yangınları için riskli dönem olan 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişin yasaklanması. Yangın açısından meteorolojik olarak sıkıntılı günlerde camilerden uyarı anonslarının yapılması. Meteorolojik şartların riskli olduğu rüzgarlı günlerde elektrik kesintilerinin uygulanması. Yerleşim yerleri ve ormanlık alana yakın noktalarda muhtemel çöplük yangınlarına karşı önlem alınması. Enerji nakil hatları altlarında temizlik yapılması. Yaz döneminde anız, bağ ve bahçe gibi temizlik ateşi yakılmaması. Tahıl ve ekin biçme döneminde muhtemel yangın riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması. Yaz dönemi havai fişek ve paraşütlü dilek feneri gibi yangın çıkarma riski olan faaliyetler yapmamak. Yaz dönemi yoğun olarak yapılan safari, rafting ve traking faaliyetlerinin kritik meteorolojik verilerin olduğu günlerde yapılmaması'