Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası kapsamında Bingöl'de düzenlenen organizasyon, 10 ilden gelen yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla ve büyük bir coşkuyla başladı.

Bingöl'ün Genç ilçesi, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların buluştuğu büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikler, Genç Kent Meydanı'nda başlayan kortej yürüyüşüyle start aldı. 10 farklı şehirden gelen 77 takım ve yaklaşık 400 sporcu katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, sporcuların heyecanı ilçeye festival havası yaşattı. Genç Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bingöl, Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Van, Yozgat, Giresun, Rize, Ordu ve Düzce'den gelen takımlar tek tek sahneye davet edilerek selamlandı. 3 gün sürecek organizasyonda sporcular Murat Nehri üzerinde hazırlanan rafting parkurunda mücadele ederken, ilçede çeşitli etkinliklerin de devam edeceği belirtildi.

Organizasyonun güzel geçmesini dileyen Vali Cahit Çelik, 'İnşallah kazasız belasız olur. Bunsan sonraki yıllarda da daha geniş çağlı ve güzel organizasyonlar yaparız. Tüm takımlara başarılar dilerim' dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yetenekleri ilçede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, 'Bu sene ilimizde ve ilçemizde ilk kez düzenlediğimiz Okul Sporları Türkiye Rafting Şampiyonasını beklentimizin çok üstünde bir katılımla gerçekleştiriyoruz. 10 farklı şehirden 77 takım, 383 sporcu ve antrenörümüzle burada 3 gün boyunca festival ve şenlik havasında çok güzel bir şampiyona gerçekleştiriyoruz. Şampiyonanın dostluk, centilmenlik ve sportmenlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum' diye konuştu.

Öğrenci Medine Araca, 'Biz Ordu Kumru'dan geliyoruz. Buraya ilk defa geliyoruz. Çok mutlu olduk, çok eğlendik. Yeni kültürler, yeni yemekler öğreniyoruz. Yarışları kazanmaktan önce sevgiyi saygıyı öğrendik. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel bir atmosferi var' şeklinde konuştu.

Rize'den geldiklerini aktaran Beden Eğitimi Öğretmeni Cemil İnce, 'Okul takımımızı, bir antrenörümüzün nezaretiyle hazırlayarak buraya getirdik. Buraya geldiğimizde gördüğümüz faaliyetin yapılış şeklini çok beğendik. Çok teşekkür ederiz, çok memnun kaldık' ifadelerini kullandı.

Rize Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Sezen Serdaroğlu da 'Biz Fırtına Deresi'nden geliyoruz. Fırtına Deresi'nde su her zaman çok yüksektir ve zorludur. Ama Bingöl'ü çok beğendik. İlk defa geliyorum, Bingöl yemyeşil' dedi.