Hayatını kaybeden terörle mücadele gazisi Polis Mehmet Emrullah Kaya son yolculuğuna uğurlandı.

11 Nisan 2017'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralanarak gazi olan Mehmet Emrullah Kaya, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gazi merhum Kaya için ilk olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ardından Türk bayrağına sarılı tabut ile Hulusi Akar Camii'ne getirilen Kaya'nın cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, merhum gazinin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.