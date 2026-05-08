Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ela Uslu, memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede acılı baba, kızının tabutunu taşıdı.

Tekirdağ Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Bafralı Ela Uslu hayatını kaybetti. Emekli eğitimci Ali Uslu ile Fatma Uslu'nun kızı olan Ela Uslu'nun cenazesi, Süleymanpaşa'dan alınarak Samsun'un Bafra ilçesine getirildi. 17 yaşındaki Ela Uslu için ilk olarak İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Daha sonra cenaze Bafra Büyük Camii'ne götürüldü.

Kızının tabutunu taşıdı

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ela Uslu'nun naaşı, Bafra Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede baba Ali Uslu'nun kızının tabutunu taşıdığı anlar duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Cenaze törenine Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Kenan Yıldızoğlu, eğitim camiası temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.