Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Danışment Kız Kur'an Kursunda hafızlığını tamamlayan Havvanur Çakar, Kur'an-ı Kerim'i 14 saatte ezbere hatmetti.

Sabah namazının ardından saat 04.00'te Hatm-i Şerife başlayan Çakar, ezbere hatmini 18.00'de tamamladı. Kur'an kursu öğreticileri ve hafız öğrenciler tarafından dinlenen hatimin ardından kurs binasında tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Müftüsü Bayram Danacı, Havvanur Çakar'ı tebrik ederek hafızlığın önemli bir mertebe olduğunu söyledi. Danacı, hafızlığı muhafaza etmenin ve Kur'an ahlakını hayata taşımanın önemine dikkat çekti.

Danacı ayrıca hafızlık hocası Betül Erbay, kurs yöneticisi Feride Tekgül ve Kur'an kursunda görev yapan personeli tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Program, Danacı'nın yaptığı hatim duası ve hediyelerin verilmesiyle sona erdi.