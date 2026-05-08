Türk pop ve alternatif müziğin genç temsilcilerinden Elif Afra Kılıç (sahne adıyla Afra) katıldığı TEDxYouth etkinliğinde müzik kariyeri yaşadıkları ile ilgi anılarını paylaştı.

Son dönemi dikkat çeken ve sevilen genç sanatçısı Afra, TEDxYouth kapsamında Süleyman Seba Kültür Merkezi sahnesinde gençlerle buluştu. Şarkıcı olarak değil konuşmacı olarak sahneye çıkan genç sanatçı, kariyer yolculuğunda yaşadığı kırılma anlarını ve gördüğü muameleyi anlattı. 'One Spark Away' temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Afra, müziğe başlama sürecini, yaşadığı kırılma anlarını ve şarkı üretme motivasyonunu anlattı.

Milyonlarca dinlenen 'Yasemen' şarkısının ilk zamanlarda ciddiye alınmadığını söyleyen genç şarkıcı, şarkısını heyecanla dinletmeye çalışırken karşısındaki kişinin bilgisayar oyunu oynadığını belirterek, şöyle konuştu: 'Mitolojik hikâyesi olan bir şarkı anlattım, o sırada 'Gol!' diye bağırıyordu. Sonra bana; Bu şarkılar çok arabesk, hiçbir zaman tutmaz' dedi.'

Yeni müzik projeleri üzerinde çalıştığını belirten Afra, yakın zamanda yeni bir albümünün çıkacağının belirten Afra, 'Yaralarımı iyileştirmedim, onları müziğe dönüştürdüm' sözleriyle uzun süre alkışlandı. Afra, motivasyon konuşması yapmak istemediğini vurgulayarak, 'Belki de en önemli şey kimsenin motivasyonunu kırmamak' dedi.