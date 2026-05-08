Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunuspark Lalapaşa Halk Kafe'de Karaköy ve Malta semtlerinin muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Yunusemre'de sorunlar sahada tespit ediliyor. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediye yönetimi ve bürokratlarla birlikte vatandaşların ayağına gitti. Başkan Balaban, Yunuspark Lalapaşa Halk Kafe'de düzenlenen programda Karaköy ve Malta semtlerinde görev yapan mahalle muhtarları ve vatandaşlarla buluştu. Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Balaban, çözüm önerilerini değerlendirdi. Programa, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Hakan Gürtunca ve Seyit Ali Özmen'in yanı sıra Yunusemre Belediyesi iştirak şirketlerinin yöneticileri ile belediyenin saha müdürleri de katıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantıda şu ifadeleri kullandı: 'Görev süremizin ilk gününden bu yana halkla iç içe olduk. Halka rağmen hiçbir şey yapmadık, yapmayız da. Muhtarlarımız da bizim için çok değerli. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerimizin sorunlarını çözmek amacıyla değerli bürokratlarımızla birlikte sizlerin ayağına geldik. Sorunları ve çözüm önerilerini hep birlikte konuşarak ortak akılla hareket etmek istedik. Halka kulak tıkayan bir yönetim olmadık, olmayacağız da. Yunusemre sizlerle güzel'