Şehzadeler Belediyesi tarafından kente kazandırılan 100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı, 10 Mayıs Pazar günü düzenlenecek törenle hizmete açılıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, tüm Manisalıları açılış programına davet etti.

Şehzadeler Belediyesi'nin vatandaşların aileleriyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanı olarak hayata geçirdiği 100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı için geri sayım başladı. Toplam 42 bin 571 metrekare alan üzerine kurulan tesis, 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek törenle kapılarını açacak.

Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Hakan Şimşek, 'Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte huzur içerisinde vakit geçirebileceği, doğayla iç içe yeni bir yaşam alanını daha kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanımızın açılışına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.' dedi.

645 kişilik kapasite

Aynı anda 645 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip olarak planlanan alanda, 250 metrekarelik kır lokantası, çocuk oyun alanları, mescit, tuvalet ve bebek bakım odaları yer alıyor. Tesiste ayrıca 100 adet mangal birimi, 100'ün üzerinde piknik masası, yağmur barınakları, oturma alanları, çeşmeler ve bulaşık yıkama noktaları da bulunuyor.

Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için tesis içerisinde 105 araçlık otopark yapılırken, engelli bireyler, otobüsler, motosikletler ve bisikletler için de özel park alanları oluşturuldu.