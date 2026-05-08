Manisa'da düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençler' programında 17 okuldan yaklaşık 200 öğrenci, Spil Dağı'nın zirvesine Türk bayraklarıyla yürüyerek milli birlik ve çevre bilinci mesajı verdi.

Milli duyguların gelişmesi ve çevreye duyarlılık kapsamında Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençler' programı, Spil Dağı Milli Parkı'nda gerçekleştirildi. Programa 17 okuldan yaklaşık 200 öğrenci, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Manisa'nın marka değerlerinden biri olan Spil Dağı Milli Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Müge Vural ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gençlerin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda öğrencilerin doğayla bağ kurmaları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yeteneklerini ortaya koymaları ve milli-manevi değerlerle bütünleşmeleri hedeflendi.

Spil Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Merkezi önünde başlayan etkinliklerde izcilik faaliyetleri, şiir okumaları, ritim gösterileri, sportif etkinlikler, halk oyunları ve ilahi korosu performansları gerçekleştirildi. Yunusemre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin zeybek gösterisi, Ticaret Borsası Anadolu Lisesi öğrencilerinin ritim gösterisi ve Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseri büyük beğeni topladı.

Program kapsamında Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı'nın bilgilendirmesinin ardından, Halit Görgülü Anadolu Lisesi İzci Grubu öncülüğünde protokol üyeleri ve öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde Atalanı Günübirlik Piknik Alanı'ndan zirveye yürüdü.

Manisa'nın en yüksek noktalarından biri olan Turan Bayraktepe mevkiinde Türk bayrağı açan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup bayrak temalı şiirler seslendirdi. Program boyunca düzenlenen doğa tanıtımı, sportif etkinlikler ve müzik faaliyetleriyle öğrenciler hem eğlendi hem de birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı.

'Spil çok özel bir yer'

Gerçekleşen programın gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklediğini vurgulayan Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, 'Bugün burada İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle beraber okullarımızdaki öğrencilerimizle bahar etkinliği yaptık. Öğrencilerimiz buraya geldi. Spil Dağı gerçekten Manisa'mızın özel bir yeri. Öğrencilerimizle beraber doğa yürüyüşü yaptık. Okullarımızın çeşitli etkinlikleri oldu, üstelik değişik okullarımızdan öğrencileri bir araya getirdik. Burada onların ayrı tanışması, kaynaşması, yapmış olduğu etkinlikleri beraber izleyip değerlendirmesi çok önemliydi. Ve çok güzel, mutlu bir hava içinde bunu yaptık. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere, çok güzel bir etkinlik ayarlamışlar.' dedi.

Çocuk oyunları ve kültürel miras

Geleneksel çocuk oyunları ile katılanlara kültürel mirasın da aktarıldığını kaydeden Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, mayıs ayında Maarif'in kalbinde gençlik etkinlikleri çerçevesinde, 17 okulumuzdan yaklaşık 200 öğrencimiz, öğretmenlerimiz, okul aile birliği başkanlarımızla birlikte, milli duyguların gelişmesi, çevreye duyarlılık etkinlikleri kapsamında gençleri Spil'de buluşturduk. Yıl içerisinde, özellikle okullarında milli günler, belirli haftalarda etkinliklerde görev alan öğrencilerimizi buraya davet ettik. Gençlerimizle birlikte öncelikle burada hem türküler, şarkılar söyleyerek, halk oyunları oynayarak, etkinlikler yaparak, ritim tutarak, daha sonrasında beyaz ay yıldızlı al bayrağımızı Manisa'mızın en yüksek noktası olan zirveye birlikte diktik. Dolayısıyla öğrencilerimizin yıl içerisindeki streslerini atması, çevreye duyarlılıkları, kendi bulundukları çevredeki buraya gelen gençlerimizin büyük bir kısmı, öğretmenlerimiz dahil olmak üzere, büyük bir kısmı ilk defa Spil Dağı Milli Parkı'nı gördü. Mutluyuz, öğrencilerimizin yüzü gülüyor.' diye konuştu.