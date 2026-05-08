Düzce'de Trafik Haftası kapsamında trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerince öğrencilere yönelik trafik bilinçlendirme eğitimi düzenlendi. Düzce Belediyesi Trafik Eğitim Parkuru'nda gerçekleştirilen etkinliğe Uzunmustafa ve 23 Nisan İlkokulu öğrencileri katıldı.

Düzce Belediyesi Trafik Eğitim Parkuru'nda geleceğin sürücüleri trafik konusunda bilinçlendirilmeye devam ediyor. Öğrenciler eğitim parkurunda hem öğreniyor hem de trafik kurallarını uygulamalı olarak deneyimliyor. Son olarak Trafik Haftası dolayısıyla, Trafik Eğitim Parkuru'nu Uzunmustafa İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere Trafik Polisleri ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından trafik kuralları, güvenli yaya geçişi, trafik ışıklarının anlamı, emniyet kemeri kullanımının önemi ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar hakkında bilgiler verildi. Trafik ekipleri tarafından verilen teorik eğitimin ardından öğrenciler, parkur alanında uygulamalı eğitimlere katılarak öğrendiklerini pekiştirdi.

Trafik ekipleri, çocuklarda trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, bu tür eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. Öğrenciler ise hem eğlendi hem de trafik kuralları konusunda bilinç kazandı.