Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 'Sporun Kalbine Yolculuk' etkinliği kapsamında düzenlenen Şentepe Okullar Arası Spor Festivali'nde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ankara Yenimahalle'de 'Sporun Kalbine Yolculuk' etkinliği kapsamında düzenlenen Şentepe Okullar Arası Spor Festivali ödül töreni Mahmut Özdemir İlkokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 300'den fazla öğrencinin, 80 öğretmenin, 20'den fazla okulun bu organizasyona katıldığını dile getirerek ekran bağımlılığına ve sanal alemin kirliliğine ve çöplüğüne karşı öğrencilerin bilinçlenmesi amaçlandı. Festival boyunca öğrencilerin heyecanı ve enerjisi dikkat çekerken, tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Organizasyonda sporun çocukların fiziksel ve sosyal gelişimindeki önemine vurgu yapıldı.

Öğrencilerin ve velilerin etkinliğe karşı yaklaşımının olumlu olduğunu dile getiren Şentepe okullar arası spor festivali koordinatörü ve Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Okul Müdürü Erhan Akdere, şunları kaydetti:

' Öğrencilerimiz çok heyecanlandı. Onlara takım ruhu, aidiyeti, aynı zamanda okul sevgisi aşılayarak eğitime olan bakış açıları da bu anlamda gelişti. Okul sevgileri arttı. Kendilerine bir takıma ait hissetme, bir okulun formasını giyerek böyle organizasyonlarda yarışma onların eğitim hayatını da akademik anlamda da olumlu etkiledi. Dereceye giren öğrenci açılmasını gördünüz mü? Dereceye giren dört farklı branştan birinci, ikinci, üçüncüye madalya ve kupalar hazırladık. Onların bu coşkuyu tatmalarını istedik. Okullarında da arkadaşlarıyla birlikte bu heyecanı yaşamalarını istedik. Tüm gençlerimizin spor yapmalarını istiyoruz. Aynı zamanda ekran bağımlılığından ve her türlü bağımlılıktan uzak durmalarını istiyoruz. Bu vatan bize emanet. Haydi durumu hareket et diyoruz.'

Yenimahalle ilçe Kaymakam Tahsin Kurtoğlu ise, etkinliği ilçe geneline yaymayı planladıklarını belirterek 'İlçemizde gençlere ve öğrencilere yönelik spor projelerini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin öğretmenleriyle birlikte spor yapmalarını arzu ediyoruz. Uzun vadede tüm öğrencilerimizi en az bir spor dalında lisanslı sporcu haline getirebilmeyi amaçlıyoruz. İlçemizde 171 devlet okulu ve yaklaşık 230 özel okul olmak üzere toplam 400 okul bulunuyor. Bu okullar 10 ayrı bölgeye ayrılmış durumda. Her bölge kendi içinde şenlikler ve yarışmalar düzenleyerek öğrencilerimizi sporla daha fazla buluşturmaya çalışıyoruz' dedi.

Ailelere de çağrıda bulunan Kaymakam Kurtoğlu, 'Lütfen çocuklarınız spor yapsın. Haftada iki gün iki saat bile olsa sporla ilgilensinler. Spor yapmak çocuklarımızı hem akademik hem de sosyal hayatta daha başarılı hale getirir' dedi.

Dört branşta yarışan öğrencilere ödülleri Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtoğlu Takdim etti.

Ödül törenine Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Yenimahalle İlçe Spor Koordinatörü Ogün Bağcı, Şentepe okullar arası spor festivali koordinatörü ve okul müdürü Erhan Akdere, milli voleybolcu Hülya Cömert Tören, milli voleybolcu Ahmet Pezük katılım sağladı.

Festival toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.