Manisa'nın Kula ilçesinde Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında, Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi'nde vatandaşlara trafik eğitimi verildi. Düzenlenen programa Kaymakam Talha Altuntaş da katıldı.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen eğitim programı, Manisa Trafik Şube Müdürlüğü, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Büro Amirliği ekipleri, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme ekiplerinin iş birliğiyle Körez Mahallesi'nde düzenlendi. Özellikle kırsal mahallelerde yoğun olarak kullanılan traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımına dikkat çekilen programda, sürücülere hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitim kapsamında traktörlerde devrilme sonucu meydana gelen kazalarda can güvenliğini artıran ROPS demirinin önemi anlatılırken, gece ve gündüz görüşünü artırmak amacıyla reflektör kullanımı konusunda da bilgilendirme yapıldı. Tarım araçlarının trafikte daha kolay fark edilmesini sağlayan sarı çakar lambaların kullanımının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca traktörlerin karayolunda seyri sırasında uyulması gereken trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri ve sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında vatandaşlara detaylı bilgi verildi. Kula Kaymakamı Talha Altuntaş da programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Altuntaş, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu tür eğitim çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, özellikle tarım araçlarının yoğun kullanıldığı bölgelerde bilinçli sürücülüğün hayati önem taşıdığını ifade etti.

Körez Mahallesi'nde düzenlenen programa Kaymakam Talha Altuntaş'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Danaç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Özel, Körez Mahalle Muhtarı Ali Çıplak, trafik polisi ve trafik jandarma ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.