Kanye West 30 Mayıs'ta İstanbul'da bu zamana kadarki en büyük konserini verecek. Avrupa turnesine İstanbul'dan başlayan West, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek 100 bin kişilik konser ile kariyerindeki en büyük sahnesine hazırlanıyor. Organizasyonun Türkiye'ye milyonlarca dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Organizasyonu gerçekleştiren ILS Vision'ın kurucusu Erdem Karahan, 'Bu konser Türkiye'de çok önemli bir konumda yer alıyor. Kanye'nin şu ana kadar yaptığı en büyük konser ve en büyük sahne olacak. Kanye West'in Avrupa turnesinin de başlangıcı olacak. West genelde 50-60 bin kişilik stadyumlarda konser veriyor. Atatürk Olimpiyat Stadı 100 bin kişi kapasiteli olduğu için burada kendi rekorunu kıracak. Belki de dünya rekoru kırılır. Yurt dışından 40 bin bilet satılmasını bekliyoruz. Bu da Türkiye'ye çok büyük bir ekonomik katkı sağlayacak. Ülkemize 50-100 milyon dolar arasında yan gelir bekleniyor' dedi.

Dünya yıldızı sanatçı Kanye West, İstanbul'da vereceği konserle Avrupa turnesine başlayacak. Başakşehir'deki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyonun 100 bin kişilik kapasiteye ulaşması hedefleniyor. 30 Mayıs'ta gerçekleşecek konser için şu ana kadar 60 bin bilet satıldığı, bunun 20 binden fazlasının yurt dışından olduğu bildirildi. Talebin artmasıyla yurt dışı satışlarının 40 bine ulaşması beklenirken, organizasyonun Türkiye ekonomisine 50 ila 100 milyon dolar arasında katkı sağlaması öngörülüyor. Dev organizasyonda en az 150 milyon TL değerinde sahne, ışık ve teknik ekipman kullanılacak. SoFi Stadium'da kullanılan küre sahne sisteminin de İstanbul'a getirileceği belirtilirken, 40 tır ekipman ve yüzlerce kişilik ekiple sahne 10 gün içinde kurulacak. Konserde 360 derece ses sistemi, lazer ve dron şovları yer alacak. Yaklaşık bin dron ile yapılacak gösteri için çalışmalar sürerken, Taylor Swift konserlerinde kullanılan 100 bin ışıklı bilekliğin de dağıtılması planlanıyor.

Ulaşım için İBB tarafından ek seferler planlanırken, konserin çocuk ve aile katılımına uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. Bilet satışları ticketofis.com ve bugece.co üzerinden devam ediyor.

'Ülke olarak teknolojik anlamda böyle dev bir konseri organize etmek bence çok önemli'

Organizasyonu gerçekleştiren ILS Vision'ın kurucusu Erdem Karahan, 'Bu konser Türkiye'de çok önemli bir konumda yer alıyor. Çünkü Kanye'nin şu ana kadar yaptığı en büyük konser ve en büyük sahne olacak. Kanye West'in Avrupa turnesinin de başlangıcı olacak. Daha önce Türkiye'de Madonna'nın 55 bin biletlik bir rekoru var. Onu daha şimdiden geçtik, 60 bin bilet sattık. Yurt dışından 20 bin bilet sattık. Türkiye'nin marka değeri konserler açısından çok yükseldi. Ülke olarak teknolojik anlamda böyle dev bir konseri organize etmek bence çok önemli. Bütün Avrupa ilk konser olduğu için şu anda bize bakıyor. Kanye West İstanbul konseri çok özel. Kanye West için de ayrı bir önemi var. Çünkü genelde 50-60 bin kişilik stadyumlarda konser veriyor. Atatürk Olimpiyat Stadı 100 bin kişi kapasiteli olduğu için burada kendi rekorunu kıracak. Belki de dünya rekoru kırılır. Bu artık İstanbul halkına bağlı' dedi.

'Los Angeles'taki SoFi Stadiumu'nda kullanılan küre sahne sistemi de ülkemize gelecek'

Kanye'nin Türk yemeklerini çok sevdiğini söyleyen Karahan, 'Ona özel bir aşçı gelecek. Büyük bir yıldızın ülkemizi gezmesi bizi gururlandırıp, sevindiriyor. Yurt dışından şimdiye kadar 22 bin bilet sattık ve en hızlı satış yurt dışından geliyor. Rusya, Gürcistan, İngiltere, Amerika, Almanya ve Fransa başta geliyor. Fransa konserinin iptal edilmesiyle İstanbul'a talep daha da arttı. Bu nedenle yurt dışından 40 bin bilet satılmasını bekliyoruz. Bu da Türkiye'ye çok büyük bir ekonomik katkı sağlayacak. Ülkemize 50-100 milyon dolar arasında yan gelir bekleniyor. Otel, taksi, uçak bileti, yeme-içme ve tanıtım açısından ciddi bir katkı olacak. Buraya farklı ülkelerden gelip fotoğraf çekerek, ülkemizin tanıtılması da bizim için çok önemli. Türkiye'de yapılan en büyük prodüksiyon olacak. Sadece sahne, ışık, lazer, dron şov ve diğer teknik unsurların maliyeti en az 150 milyon TL. Los Angeles'taki SoFi Stadium'unda kullanılan küre sahne sistemi de ülkemize gelecek. Teknik ekipmanlar bunu gösteriyor. Sürprizler ve sürpriz misafirler de olabilir, çünkü Kanye West sahnelerinde sürprizleriyle biliniyor. Sahnenin Türkiye'ye kurulmasını heyecanla bekliyoruz' diye konuştu.

'İstanbul'a yakışacak bu şovu gerçekleştirmesini dört gözle bekliyoruz'

Sahne kurulumu için sadece Amerika'dan gelen 75 kişi çalışacağını bildiren Karahan, 'Yurt dışından 40 tır ekipman gelecek. Türkiye'den ise 150 kişilik ekip ile sahne 10 gün içinde kurulacak. Daha önce Türkiye'de böyle bir şov görülmedi. İnternette biz açıklama yapmadan 150 milyon TL gibi rakamlar dolaşıyor. Doğru, en az 150 milyon TL'lik bir sahne geliyor. Bu daha önce Türkiye'de görülmemiş bir rakam. Amerika'da yaşayan eski iş ortağım aradı ve Kanye West'in İstanbul'a gelmek istediğini söyledi. Ben de bu organizasyonu yapabileceğimi düşündüm. Dubai'de savaş nedeniyle yapamadık. Şu anda en güvenli yer olan İstanbul'u seçtik. Sözleşme süreci 3 ay sürdü. Meksika'ya gittim ve konseri izledim. İzledikten sonra bu şovun İstanbul'a yakışacağına karar verdim. Türkiye'ye gelmesini dört gözle bekliyoruz' dedi.

'Bu tür bir sahne ne Michael Jackson ne de Taylor Swift konserlerinde bu ölçekte görülmedi'

Kanye West'in sahnesinin şu anda teknolojik olarak dünyanın en iyi sahnesi olduğunu belirten Karahan, 'Lazerler, projeksiyonlar ve zaman kodlu efektler kullanılacak. Bu tür bir sahne ne Michael Jackson ne de Taylor Swift konserlerinde bu ölçekte görülmedi. Sahneyi tasarlayanlar da sanatçılar. Bu sahne tasarımında Japon sanatçı Akira'dan esinlendi. Hayatımda en iyi ses sitemini Kanye'nin Meksika sahnesinde dinledim. 360 derece ses sistemi sayesinde stadyumun her noktasında aynı ses kalitesi olacak. Bu sistemi Meksika'daki konserinde deneyimledim ve inanılmazdı. İlk sipariş verdiği şey Taylor Swift konserlerinde kullanılan ışık bileklikleriydi. Konserde 100 bin adet ışıklı bileklik olacak. Bileklikler istenilen renklerde senkronize olabilecek. Bunun bin dron ile bir şov planlanıyor' diye konuştu.

'Kanye West'in yemeklerimizden ve misafirperverliğimizden çok etkileneceğini düşünüyorum'

Konserin çok güzel ve eğlenceli olacağını düşündüğünü vurgulayan Karahan, 'Aileler ve çocuklar da rahatlıkla katılabilir. İBB bize ulaşım konusunda ekstra metro ve metrobüs seferleri sağlayacak. Halkalı'dan Atatürk Olimpiyat Stadı'na giden yeni bir hat da açılıyor. İstanbul'u çok beğeneceğini düşünüyoruz. Ayrıca yemeklerimizden ve misafirperverliğimizden çok etkileneceğini düşünüyorum. Bilet satışları ticketofis.com ve bugece.co üzerinden yapılıyor. Herkesin biletlerini bu resmi kanallardan almasını öneriyoruz çünkü karaborsa ve sahte bilet riski oldukça yüksek' ifadelerini kullandı.