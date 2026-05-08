Sincan Belediyesi'nce ilçe genelinde yürütülen denetimlerde ruhsatsız ahırlar hayvan satışından men edilerek boşaltıldı.

Sincan Belediyesi, Saraycık Mahallesi'nde yürüttüğü denetimler kapsamında kaçak ve ruhsatsız faaliyet gösteren ahırlara karşı sert önlemler aldı. Halk sağlığını ve şehir düzenini korumak amacıyla yapılan operasyonlarda, mevzuata aykırı işletmelerin faaliyetlerine son verildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen ahırlar hayvan satışından men edilerek boşaltıldı. Toplanan hayvanlar belediye ekipleri tarafından yediemine teslim edildi.

Belediye yetkilileri, Saraycık bölgesinde kaçak yapılaşma ile izinsiz hayvancılık faaliyetlerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.