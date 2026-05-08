Bolu'nun Göynük ilçesinde başlayan soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden 998 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Göynük ilçesinde 2 vatandaşın, 'bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' yöntemiyle mağdur edilmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen Bolu İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Jandarma siber ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki incelemelerde, şebeke üyelerinin sosyal medya platformları üzerinden 'çekiliş ve hediye kampanyası' adı altında sahte paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden 998 milyonluk dolandırıcılık

Jandarma ekiplerinin yaptığı derinlemesine incelemelerde, şebeke üyelerinin sosyal medya hesapları üzerinden ağına düşürdükleri vatandaşları dolandırarak toplamda 998 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul'da 9, Ankara ve Hakkari'de 2'şer, Mardin ve Rize'de 1'er kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ilde düğmeye basıldı

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için 5 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Bolu'ya getirildi. Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.